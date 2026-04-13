El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-11 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance la jornada, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en las horas de la tarde.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad en las horas de la tarde, aunque la bruma podría persistir. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan fenómenos severos.
En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo un paraguas a mano y vistiendo ropa adecuada para las condiciones frescas y ventosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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