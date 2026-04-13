El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, alcanzando una probabilidad de precipitación del 85% en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que rondará el 80% al inicio del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de precipitación que no superarán los 2 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados durante la mayor parte del día.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la lluvia será escasa, se prevén algunas lloviznas intermitentes.
La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados , y la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80%. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, con acumulaciones de hasta 0.6 mm en este periodo.
Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, pero aún se espera que haya algunas lloviznas. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades que rondarán los 7 a 11 km/h.
En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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