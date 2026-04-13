El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados al inicio del día, y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

La precipitación será un factor importante, con un total estimado de 1 mm de lluvia en las primeras horas y hasta 0.1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra experimenten lluvias intermitentes durante este periodo. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 95% hasta las 20:00, lo que indica que la tarde también podría ser húmeda.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos serán suaves, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque aún se esperan chubascos esporádicos. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 12 grados al caer la noche.

Es importante que los residentes de Pontevedra se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A pesar de la lluvia, la belleza natural de la región se verá realzada por la frescura del ambiente, ofreciendo un paisaje verde y vibrante.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.