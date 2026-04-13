El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 12 grados. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.
El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto generará un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del frío.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con un total acumulado que podría rondar los 0.2 a 0.7 mm en las horas más críticas. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.
La bruma y la niebla también serán características del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular, dado que la visibilidad podría verse reducida.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en Pontecesures.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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