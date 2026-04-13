El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 12 grados. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto generará un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del frío.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con un total acumulado que podría rondar los 0.2 a 0.7 mm en las horas más críticas. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La bruma y la niebla también serán características del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular, dado que la visibilidad podría verse reducida.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en Pontecesures.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.