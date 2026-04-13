El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en varios periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en el periodo de las 02:00 a las 08:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 85% hacia el final del día.

El viento soplará mayormente del sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, donde se prevé que el viento alcance hasta 19 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la niebla, que se espera que esté presente en varios periodos del día. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas continuando hasta las primeras horas del día siguiente. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la medianoche. En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores y para abrigarse adecuadamente si se sale al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.