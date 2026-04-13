El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la población, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles cercanos al 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las horas más críticas del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes necesiten desplazarse, ya que podría afectar la seguridad en las carreteras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de menor visibilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.