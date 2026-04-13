El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se mantendrán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los habitantes de Poio deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y alta humedad. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, lo que podría afectar sus planes al aire libre. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.