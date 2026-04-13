El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto con condiciones de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 12 grados. La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea reducida debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento suave. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, y que tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.