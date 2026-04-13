El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Oia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm en las horas más críticas. Durante la mañana, la lluvia será escasa, con registros de 0.1 mm, pero se intensificará ligeramente en la tarde, aunque sin llegar a ser torrencial.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 69% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque también podría contribuir a una sensación de frescura.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían dar paso a claros temporales, especialmente en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris, con escasas oportunidades de ver el sol. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, aunque no se prevén tormentas eléctricas.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas o impermeables, especialmente si se prevé estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, Oia experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas, características típicas de la primavera en esta región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.