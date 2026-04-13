El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan lluvias escasas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con intervalos de lluvia ligera. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentar a 0.6 mm hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados , pero con la sensación de frío persistente debido a la humedad y el viento. La combinación de estos factores podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual para esta época del año.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 15% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, la atención debe mantenerse en las condiciones cambiantes, ya que la inestabilidad atmosférica podría generar sorpresas.

Los residentes de O Rosal deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. La puesta de sol se espera para las 21:14, momento en el cual las condiciones podrían seguir siendo húmedas y frescas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.