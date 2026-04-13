El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% en las primeras horas y se mantendrá alta durante el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% y alcanzando hasta un 97% en las horas más frías de la mañana. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance el día, la lluvia podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 2 mm en el periodo de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la lluvia será más bien intermitente y no generará condiciones severas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, aunque no se prevén condiciones de viento fuerte que puedan causar inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya ligeramente hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, manteniéndose en torno a los 13 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no presentará condiciones climáticas extremas.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a los residentes estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para el tiempo fresco que se anticipa.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.