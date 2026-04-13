El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de lluvia que podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar rachas más fuertes, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 40 km/h. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes se encuentren en la playa o en actividades náuticas.

A partir de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán intermitentemente. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera que la lluvia sea más frecuente, aunque sin acumulaciones significativas.

Durante la noche, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados . La probabilidad de tormentas es baja, pero no se descarta la posibilidad de alguna actividad eléctrica ligera en las horas más cercanas al amanecer del día siguiente. En resumen, se recomienda a los residentes y visitantes de O Grove que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.