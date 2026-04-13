El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, donde se espera que la lluvia sea más frecuente. En particular, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.6 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 81% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que puede influir en la sensación térmica, haciendo que el tiempo se sienta más fresco.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 13 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.