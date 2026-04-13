El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que se mantiene alta, alcanzando hasta el 100% en ciertos periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mañana y parte de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una humedad relativa alta, que rondará entre el 80% y el 100%, lo que generará una sensación de mayor frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre, especialmente si no están adecuadamente abrigados.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, que se espera en varios momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento suave y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse en capas y estar preparados para las condiciones de lluvia. A medida que avance el día, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.