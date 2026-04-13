El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00 AM, se espera un cielo cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, especialmente entre las 1:00 AM y las 5:00 AM, con una visibilidad reducida. Las temperaturas se mantendrán constantes en 8 grados hasta las 10:00 AM, momento en el que se prevé un ligero aumento a 9 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en total durante el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados en la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur en la tarde, lo que podría influir en la dispersión de la bruma y la niebla.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y lluvias intermitentes, especialmente entre las 2:00 PM y las 8:00 PM. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad en las horas cercanas a la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% al final de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con lluvias escasas y temperaturas que descenderán a 12 grados . La bruma y la niebla podrían regresar, especialmente en las primeras horas de la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. En resumen, se recomienda a los habitantes de Moraña que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y condiciones de visibilidad reducida.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.