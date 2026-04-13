El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación acumulada de 0.6 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura durante el día se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando lentamente hasta alcanzar un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 81% al inicio del día y podría llegar a un 100% en las horas más húmedas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. En las primeras horas, se espera un viento suave que podría intensificarse ligeramente a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes que podrían acumular hasta 0.2 mm adicionales. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. La lluvia se volverá más escasa, pero la posibilidad de chubascos ligeros persistirá hasta el final del día.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y vientos suaves. Se recomienda a los habitantes que se preparen para la lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.