El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían comenzar a manifestarse en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 02:00, donde se espera una precipitación de 0.4 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10-13 grados durante todo el día, lo que proporciona un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 77% y el 93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, podría generar una atmósfera algo pesada y poco agradable para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que varían entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frío. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para protegerse del viento y la humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se prevén acumulaciones de hasta 2 mm.

En resumen, Moaña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y vientos moderados, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es un buen día para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.