El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Meis indica un ambiente mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 a 12 grados, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la tarde y la noche. Esto significa que es muy probable que los habitantes de Meis experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo. Las condiciones meteorológicas sugieren un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.