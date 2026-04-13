El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 80% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, la lluvia será escasa, aunque persistente, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y disminuyendo a 0.1 mm en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 19:00 y las 21:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 21:14.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20%, aunque no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría aumentar. La niebla también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes de Meaño que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.