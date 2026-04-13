El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 85% en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que rondará el 86%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y húmeda. Las condiciones de nubosidad persistirán, con intervalos de lluvia ligera que podrían acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. La lluvia se intensificará ligeramente hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé una acumulación de hasta 0.9 mm. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 a 13 grados, mientras que la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, en torno al 79%.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas nocturnas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y que vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.