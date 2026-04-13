El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa". A lo largo del día, se espera que la bruma y la niebla también hagan su aparición, especialmente en las horas más tempranas y al final de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 4 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que a medida que avance la jornada, se alcanzarán máximas de hasta 11 grados, lo que podría resultar en un leve aumento de la sensación térmica hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría intensificar la percepción de frío. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 79% y el 90%.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a lo largo del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitaciones. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la lluvia podría ser más intensa en ciertos momentos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.