El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% en las primeras horas y se mantendrá en niveles altos durante el resto del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento, aunque fresco, también ayudará a dispersar un poco la bruma que se espera en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, se prevén lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las precipitaciones serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, pero las nubes volverán a cubrir el cielo rápidamente. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las últimas horas del día, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo, así como un paraguas o chubasquero, ya que las lluvias pueden ser impredecibles. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, haciendo que la noche sea fresca y húmeda. En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con un ambiente fresco y ventoso en A Illa de Arousa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.