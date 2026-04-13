El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.3 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias esporádicas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que caracterizarán la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.