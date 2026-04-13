El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescor. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.3 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias esporádicas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas que caracterizarán la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo