El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 85% en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que rondará el 87%. Esto puede generar una sensación de frescor, acentuada por la presencia de nubes que cubrirán el cielo. La precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del noreste y luego del sureste, lo que podría influir en la percepción del frío.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. La tarde se presentará similar a la mañana, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados y una humedad que podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, alrededor del 84%.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. El cielo seguirá cubierto, y se espera que las lluvias escasas continúen hasta bien entrada la noche. La puesta de sol será a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.