El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 85% en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que rondará el 87%. Esto puede generar una sensación de frescor, acentuada por la presencia de nubes que cubrirán el cielo. La precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se espera un 100% de probabilidad de precipitación.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del noreste y luego del sureste, lo que podría influir en la percepción del frío.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. La tarde se presentará similar a la mañana, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados y una humedad que podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, alrededor del 84%.
A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. El cielo seguirá cubierto, y se espera que las lluvias escasas continúen hasta bien entrada la noche. La puesta de sol será a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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