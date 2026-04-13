El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente gris y poco acogedor. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, y un 85% entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 5 y 10 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85-100% durante todo el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 0.2 y 0.3 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia escasa concentrados en las primeras horas de la mañana y a media tarde. Esto podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A pesar de las condiciones adversas, la visibilidad no se verá gravemente afectada, aunque la bruma y la niebla podrían hacer que la atmósfera se sienta más densa en ciertos momentos. Los residentes de Forcarei deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que la lluvia y el viento podrían interrumpir los planes.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.