El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente durante el periodo inicial, donde se espera una temperatura de 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 a 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con la bruma que se prevé en algunos momentos, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La bruma se espera que se presente entre las 03:00 y las 06:00, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm entre las 14:00 y las 20:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 14:00 a 20:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Las lluvias se irán disipando hacia la noche, donde se espera que el cielo permanezca cubierto con lluvias escasas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 11 grados, pero la sensación de frío podría ser más intensa debido a la combinación de viento y humedad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a la población estar preparada para condiciones de visibilidad reducida y mantenerse abrigados ante las bajas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.