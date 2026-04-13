El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del paisaje, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un ligero aumento a 9 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad seguirá dominando el cielo, y a partir de la tarde, se incrementará la probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las rachas más fuertes. A pesar de la presencia de viento, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados en las horas de mayor calor, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a la humedad y el viento.

En la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla nuevamente. Los cielos permanecerán cubiertos, y la visibilidad podría verse afectada en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Cuntis, con cielos nublados y lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.