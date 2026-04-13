El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 8 y 9 grados. La bruma persistirá, aunque se comenzarán a notar cambios en el cielo hacia el mediodía, cuando las nubes se tornarán más densas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables en este periodo.
Las precipitaciones se prevén ligeras al inicio, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 0.9 mm hacia la tarde-noche. Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde se podrían registrar hasta 2 mm de agua. Esto se verá acompañado de un aumento en la actividad del viento, que soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, especialmente durante la tarde.
La visibilidad podría verse afectada por la combinación de bruma y lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. La temperatura máxima del día alcanzará los 13 grados, lo que, junto con la alta humedad, generará un ambiente fresco y húmedo.
En cuanto a la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y lluvias dispersas. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 12 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de actividad eléctrica en la última parte del día.
En resumen, hoy en Catoira se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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