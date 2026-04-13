El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 8 y 9 grados. La bruma persistirá, aunque se comenzarán a notar cambios en el cielo hacia el mediodía, cuando las nubes se tornarán más densas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables en este periodo.

Las precipitaciones se prevén ligeras al inicio, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 0.9 mm hacia la tarde-noche. Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde se podrían registrar hasta 2 mm de agua. Esto se verá acompañado de un aumento en la actividad del viento, que soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, especialmente durante la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de bruma y lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. La temperatura máxima del día alcanzará los 13 grados, lo que, junto con la alta humedad, generará un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y lluvias dispersas. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 12 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de actividad eléctrica en la última parte del día.

En resumen, hoy en Catoira se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.