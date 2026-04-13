El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la probabilidad de precipitaciones que aumentará notablemente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera una probabilidad del 100% de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, en algunos momentos, la lluvia podría ser intermitente, lo que permitirá breves pausas en la caída del agua.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados , aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta hasta las 20:00 horas, con un 85% de posibilidades de que se registren precipitaciones en este periodo.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas en las horas más tardías.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.