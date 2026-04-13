El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas y se mantiene alta durante el resto del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm, pero se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 11 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 12 o 13 grados. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección sur y sureste, con rachas que podrían llegar hasta los 35 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando rachas más intensas en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Las rachas más fuertes se prevén hacia la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se está en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen día para actividades bajo techo, y si se sale, es recomendable estar preparado para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.