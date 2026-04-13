El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que darán paso a un cielo muy nuboso, lo que podría generar algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la mañana. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 13 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la inclemencia del tiempo.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando un 89% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener precaución, ya que el viento puede ser fuerte en algunos momentos, especialmente en áreas abiertas.
La previsión de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad durante la mañana y un leve aumento al 20% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas eléctricas no son esperadas en la región.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán intermitentemente. La temperatura descenderá nuevamente a 10 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.
En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente nublado con lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo