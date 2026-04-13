El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que darán paso a un cielo muy nuboso, lo que podría generar algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la mañana. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 13 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la inclemencia del tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando un 89% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener precaución, ya que el viento puede ser fuerte en algunos momentos, especialmente en áreas abiertas.

La previsión de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad durante la mañana y un leve aumento al 20% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas eléctricas no son esperadas en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán intermitentemente. La temperatura descenderá nuevamente a 10 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente nublado con lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.