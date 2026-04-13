El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea reducida, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla y la bruma que dominarán el cielo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frescura y puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. Esta alta humedad también es un factor que favorece la formación de niebla y bruma, por lo que es recomendable que los conductores tengan precaución al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. La visibilidad seguirá siendo limitada debido a la niebla y la bruma, por lo que es importante tener precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de condiciones invernales, manteniendo precauciones ante la niebla y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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