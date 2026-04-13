El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea reducida, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla y la bruma que dominarán el cielo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frescura y puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. Esta alta humedad también es un factor que favorece la formación de niebla y bruma, por lo que es recomendable que los conductores tengan precaución al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. La visibilidad seguirá siendo limitada debido a la niebla y la bruma, por lo que es importante tener precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de condiciones invernales, manteniendo precauciones ante la niebla y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.