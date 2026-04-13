El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con una probabilidad de precipitación del 85% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 a 13 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de días nublados y con precipitación.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.5 a 1 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera intermitente, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, las condiciones no parecen propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0%. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El ocaso se producirá a las 21:14, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el cielo. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la tranquilidad que ofrece un día de lluvia en la costa gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.