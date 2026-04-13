El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.8 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas sean escasas. Las rachas de viento también jugarán un papel importante, con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h, predominando del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que las condiciones de niebla sean más notorias en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que la visibilidad podría verse reducida.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían intensificarse ligeramente, especialmente en los periodos de mayor probabilidad de precipitación. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación de frío podría aumentar debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y una alta probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.