El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales.
La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 81% y el 87%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 0.6 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mojar el suelo.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que se presenten momentos de bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 21:14. Esto podría afectar la visibilidad, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.
En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y el viento moderado. La naturaleza cambiante del tiempo en esta época del año nos recuerda la importancia de estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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