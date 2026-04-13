El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias durante este periodo. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán condiciones climáticas severas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 70% durante todo el día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente. Sin embargo, no se prevén acumulaciones significativas de agua. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 21:12, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a la nubosidad. Los residentes de As Neves deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.