El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y para el mediodía se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso. Las temperaturas irán subiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 13 a 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y al viento que soplará desde el noreste a una velocidad de entre 5 y 8 km/h.

Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas, especialmente a partir de las 14:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados .

El viento también se intensificará, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor. La dirección del viento cambiará a noroeste, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y a la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad del 65% en la franja horaria de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados . Las lluvias podrían intensificarse hacia la noche, con un pronóstico de hasta 3 mm de precipitación acumulada. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 70%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se experimentará un día variable, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente más inestable y lluvioso. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir por la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.