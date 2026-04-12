El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día con un tiempo variable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo se irá cubriendo progresivamente, y para la tarde se prevé que esté muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 69% en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, aunque las primeras horas del día no se anticipan lluvias, a partir de la tarde se incrementa la probabilidad de lluvia escasa, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que podría haber algunas gotas, pero no se espera un aguacero significativo. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 39 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente cuando se combine con la humedad y las nubes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se vivirá un día de contrastes, comenzando con un cielo despejado y fresco, pero evolucionando hacia un ambiente más nublado y húmedo, con posibilidades de lluvia ligera por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.