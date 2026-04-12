El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de viento.
El cielo estará predominantemente cubierto, especialmente en las horas centrales del día, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones muy nubosas que podrían dar lugar a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo.
La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se vistan en capas y consideren llevar una chaqueta ligera, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, y las lluvias serán escasas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una ligera mejora en la temperatura, que se situará en torno a los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día variable en Vilaboa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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