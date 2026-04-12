El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de viento.

El cielo estará predominantemente cubierto, especialmente en las horas centrales del día, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones muy nubosas que podrían dar lugar a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se vistan en capas y consideren llevar una chaqueta ligera, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, y las lluvias serán escasas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una ligera mejora en la temperatura, que se situará en torno a los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día variable en Vilaboa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.