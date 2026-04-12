El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día con un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A lo largo del día, el estado del cielo cambiará, alternando entre periodos despejados y momentos de nubosidad. En la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un acumulado que podría llegar a 1 mm. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que cualquier lluvia sea ligera y no afecte significativamente las actividades diarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando hasta un 84% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y ventoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.