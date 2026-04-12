El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Vigo se despertará con un ambiente fresco y variado en cuanto a las condiciones meteorológicas. A primera hora de la mañana, la temperatura rondará los 10 grados , con un cielo que presentará nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer pintoresco. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el panorama cambiará. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 80%. Aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte que oscilarán entre los 11 y 21 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance el día. En la tarde, se espera que los vientos cambien a dirección noreste y se intensifiquen, alcanzando rachas de hasta 47 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 11 grados. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad alcanzará su punto máximo en la noche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos serán un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.