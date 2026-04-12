El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la nubosidad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con registros de hasta 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Valga se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día ideal para llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.