El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé un ambiente despejado, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde, donde se espera un cielo poco nuboso en la mayor parte del día, aunque hacia la tarde y la noche se incrementarán las nubes, con un cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán frescas, con mínimas de 7 grados, pero se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 16 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

Respecto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un acumulado que podría llegar a 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día.

En resumen, Tui experimentará un día variable, con temperaturas agradables durante la tarde, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. La combinación de nubes y sol hará que el día sea dinámico, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.