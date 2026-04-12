El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se presenta con un tiempo variado en Tomiño. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados .

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará principalmente del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, no debería ser un impedimento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 35% entre las 8 y las 14 horas, y un 45% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable tener un paraguas a mano para la tarde y la noche, cuando podrían presentarse intervalos nubosos con lluvia escasa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de frescura se acentúe, especialmente con el viento que se espera.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio fresco y despejado, con un aumento gradual de la temperatura y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Los habitantes y visitantes de la localidad deben estar preparados para un tiempo variable, disfrutando de las horas de sol mientras se mantienen atentos a la evolución del tiempo a medida que se acerque la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.