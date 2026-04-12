El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de abril de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender lentamente.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en momentos de mayor intensidad del viento.
La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde. Sin embargo, se espera que en la tarde se presenten algunas nubes más densas, lo que podría dar lugar a lluvias escasas, aunque no se anticipa que sean significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 50% en la franja horaria de la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.
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