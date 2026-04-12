El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

Hoy, 12 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La mañana comenzará con un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados . La mañana se mantendrá fresca, con mínimas de 5 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 12 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 82% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas se eleven ligeramente. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Silleda experimente lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidad de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre en Silleda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.