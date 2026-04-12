El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que promete momentos de sol y algunas nubes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados .

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en la franja matutina, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Sanxenxo se mantenga seco durante la mayor parte del día, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 65% de probabilidad de que se registren intervalos nubosos con lluvia ligera, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante ese tiempo.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, y se espera que la temperatura descienda a 11 grados hacia la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, podría terminar con un cielo más cubierto y la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

En resumen, hoy en Sanxenxo se disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para posibles lluvias por la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.