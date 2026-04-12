El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente variable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 9 grados, descendiendo a 8 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados entre las 02:00 y las 04:00, alcanzando los 5 grados a las 05:00 y 06:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a subir ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 09:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 72% a las 08:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará fresco, la sensación térmica podría ser algo más fría debido a la humedad.

Durante la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, pero a medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 09:00, la probabilidad de precipitación es nula, pero a partir de las 12:00, se anticipa un ligero incremento en la posibilidad de lluvias, con un 10% de probabilidad. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con valores que no superarán los 0.1 mm.

La tarde traerá consigo un cambio notable en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00, se espera que el cielo se torne nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Al caer la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán a 11 grados a las 12 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en niveles más bajos, lo que sugiere que la noche podría ser tranquila, pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. En resumen, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño estar preparados para un día variable, con un inicio fresco y la posibilidad de lluvias en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.