El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará paso a un inicio de jornada mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un leve descenso en las primeras horas del día. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 69% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Alrededor de las 10:00 horas, la temperatura alcanzará los 8 grados, y se mantendrá en torno a los 9 grados durante la tarde. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más seco y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 12 y 22 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia en la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados y terminará con un ambiente más nuboso y potencialmente lluvioso.

En resumen, hoy en Salceda de Caselas se vivirá un día de contrastes, con un inicio soleado y un final que podría traer lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre durante la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.