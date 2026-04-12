El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de abril

El día de hoy, 12 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para experimentar un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de frescura.

La temperatura máxima se espera que llegue a los 14 grados en la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá en torno al 60-65%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo habitual. El viento soplará del noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 27 km/h, especialmente durante las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, aunque no se descartan chubascos más intensos hacia la tarde-noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no sea constante, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentra al aire libre durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 74% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. El viento continuará soplando del noroeste, aunque con una intensidad menor, lo que permitirá que la noche sea más tranquila en comparación con las horas del día.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda estar preparado para las condiciones meteorológicas variables y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-11T20:52:12.